Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın gol makinesi Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin yenilenmesi için siyah beyazlı yönetim harekete geçti. Sezonun kalan bölümünde iki maçta daha forma giymesi hâlinde 30 sayısını bulup sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan Kamerunlu yıldızla önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Sözleşmesinde 8 milyon avroluk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Değişiklik sadece bununla sınırlı kalmayacak.

Sıcak bakıyor

Aboubakar'ın teklifi kabul etmesi hâlinde yıllık 1,3 milyon avro olan ücreti de artırılacak. Kamerunlu yıldızın menajeri Pini Zahavi'yi İstanbul'a çağıran siyah beyazlı yönetim, millî maçlar dönüşünde pazarlıklara başlayacak. Transferinden önce dizindeki geçmiş sakatlığı yüzünden tedbirli davranan siyah beyazlılar, 1+1+1 yıllık imzaların yanı sıra Aboubakar'ın 30 maç oynaması halinde sözleşmesinin uzayabileceği şeklinde kontrat yapmıştı. Öte yandan Aboubakar'ın da sözleşmenin yenilenmesine sıcak baktığı bildirildi.

Henry iddiası

Belçika basını Beşiktaş'ın, Fransız golcü Thomas Henry'yi yaz transfer döneminde renklerine bağlayabileceğini duyurdu. Bu sezon OH Leuven formasıyla 27 maçta 20 gol atıp beş de asist yapan 26 yaşındaki oyuncunun 2 milyon avroluk piyasa değeri bulunuyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2023 yılının haziran ayında bitiyor.

West Ham çok istiyor

Sözleşmesinde 8 milyon avroya serbest kalır maddesi olan Vincent Aboubakar'ı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United çok istiyor. Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'nın da devrede olduğu biliniyor.