Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanacak maç için Kevin N'Koudou'yu hazırlıyor. Siyah beyazlılarda ligin asist kralı Rachid Ghezzal sarı kart cezası sebebiyle Kasımpaşa karşısında görev alamayacak. Takımın skora en çok katkıda bulunan isimlerinden biri olan Cezayirli yıldızın forma giyemeyecek olmasından dolayı Sergen Yalçın, N'Koudou ile özel görüşmeler yapıyor. Fransız futbolcu hocasının motive edici sözlerinden dolayı oldukça memnun.

"Aratmayacağım"

∂ Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada forma giymek için sabırsızlandığını belirten 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ghezzal'ın şampiyonluk yolunda ne kadar katkı verdiğini biliyorum. Bu maçta Ghezzal'ı aratmamak için elimden geleni yapacağım. Daha fazla asist yapmak istiyorum. Yüzde 100 hazır durumdayım" sözlerini kullandı. Bu sezon genelde yedek kulübesinde şans bekleyen Kevin N'Koudou, forma giydiği son 10 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

SERGEN HOCA FAKTÖRÜ

Vida'nın ikinci baharı

Bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Domagoj Vida, Bundesliga ekiplerinin radarında. Alman basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi hâline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekilirken, "Vida ikinci baharını yaşıyor. Performansında Sergen Yalçın'ın da katkısı büyük" yorumları yapıldı.