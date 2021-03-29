Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samatta'dan istediği verimi alamayan ve önümüzdeki sezon Tanzanyalı golcünün yanı sıra Papiss Cisse ile de yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, santrfor arayışlarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertli takımın Porto ile henüz sözleşme yenilemeyen Malili golcü Moussa Marega için nabız yokladığı ve bu oyuncuyu kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Portekiz basınından Record'a göre Marega için şu ana kadar en ciddi teklifi F.Bahçe yaptı.

Porto tutmak istiyor

Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa’nın oyuncusunu Roma'ya önerdiği ancak İtalyan takımının henüz net bir karar vermediği öğrenilirken, Porto da oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Porto ve Marega arasında şu ana kadar bir görüşme ise gerçekleşmedi. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol atan Marega, özellikle 2017-2018 sezonunda Portekiz Ligi'nde attığı 20 golle takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.

ÜMİT ÖZAT'A SERT CEVAP

Haddini aştın

F.Bahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun FETÖ ile yakınlığı olduğu iddiasında bulunan Ümit Özat'a sert tepki göstererek, "Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış bu kişi haddini aşmıştır. Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında durduğu yer, ortaya koyduğu duruş camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır" açıklaması yaptı.

Çift kale yaptılar

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan F.Bahçe hazırlıklarını dünkü idmanıyla sürdürdü. Millî takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı çalışmada Emre Belözoğlu futbolcularına önce ısınma ve çabukluk, ardından dar alanda pas çalışmaları yaptırdı. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç vardı. Bu arada Emre Belözoğlu bugün 14:00'te bir basın toplantısı yapacak.

FENER'E GELİYOR İDDASI VARDI

İsmail Kartal yalanladı

∂ İsmail Kartal beş gün önce iş başı yaptığı Erzurumspor'dan istifa ederek dün ayrıldı. Gelişme üzerine Kartal'ın F.Bahçe ile anlaştığı yönünde haberler bir anda sosyal medyada yankı buldu. Telefonla ulaştığımız İsmail Hoca böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyerek haberleri yalanladı.