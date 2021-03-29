Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom son dört maçında sekiz puan kaybetti ve zirve yarışında fırsatı kullanamadı. Galatasaray’ın son dört maçında dikkat çeken ve rakamlarla ters sonuçlar doğuran durumlar ortaya çıktı. Aslan’ın dört maçlık dilimdeki topla oynama yüzdesi 63’ü düşmedi. A.Gücü maçı dışında çift haneli şutlar atıldı, pas yüzdesi de yüksekti ancak bu baskı ve oyun üstünlüğü tabelaya yansımadı.

Alanya ezber bozdu

Geçelim hem Terim’i tanıyanlar için hem de tabela açısından şaşırtıcı bir fark oluşturan diğer maça. Aslan bu dört maçın iki hafta öncesinde Alanya’yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. O mücadelede G.Saray’ın topla oynama yüzdesi sadece 28. Atılan şut 8 ama kaleyi bulan tek isabetli şut golle sonuçlanıyor. Bazen tek kale oyun galibiyet getirmezken bazen az ve öz oyun hedefe ulaştırıyor.

ASLAN’IN SON DÖRT MAÇI

Rakip Skor Topla Oy. Şut

A. Gücü (D) 2-1 % 67 8

Sivasspor 2-2 % 65 17

Kayseri (D) 0-3 63 18

Ç.Rize 3-4 63 10

TERİM’İN VAZGEÇİLMEZİ!

Görev adamı Kılınç

Galatasaray’da yeni transferler arasında en fazla süre alan oyuncu Emre Kılınç... Sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Fatih Terim, en fazla formayı Marcao ile birlikte Emre Kılınç’a verdi. İki isim de 33 maçta süre aldı. Emre bu maçlarda dört gol dört asistlik bir performans sergiledi.

Saha dışı ‘iyi’ saha içi ‘eh’

Galatasaray’da geri dönüşü olaylı olan Arda Turan saha dışında daha aktif. Takım arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor ve onları kazanmaya çalışıyor. Ancak aynı Arda Turan şu ana kadar 24 maçta üç gol attı, iki asist yaptı ve biraz beklentilerin uzağında kaldı.