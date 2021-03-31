Süper Lig’de bu sezon 55 puanın 30’unu deplasmanda hanesine yazdıran Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanırsa geçen sezonki dış saha performansına ulaşacak. Bordo-mavililer, 2019-20 sezonunda 17 dış saha maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puanı hanesine yazdırmıştı.
En çok 42 puan
Bordo-mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasını da kazanır veya en azından berabere kalıp bir puan alabilirse, 17 maçlar sonunda dış sahada 2010-11 sezonunun ardından en iyi performansını sergileyecek. Karadeniz ekibi o sezon söz konusu dönemde 42 puan almıştı. Bu alanda en az puan (13) ise 2015-16 sezonuna ait.