Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bu sezon 55 puanın 30’unu deplasmanda hanesine yazdıran Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanırsa geçen sezonki dış saha performansına ulaşacak. Bordo-mavililer, 2019-20 sezonunda 17 dış saha maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puanı hanesine yazdırmıştı.

En çok 42 puan

Bordo-mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasını da kazanır veya en azından berabere kalıp bir puan alabilirse, 17 maçlar sonunda dış sahada 2010-11 sezonunun ardından en iyi performansını sergileyecek. Karadeniz ekibi o sezon söz konusu dönemde 42 puan almıştı. Bu alanda en az puan (13) ise 2015-16 sezonuna ait.