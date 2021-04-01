Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yine elektrik krizi yaşanıyor. Maddî anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulübün yapılandırma şartlarına uymamasından dolayı bugün Bursa Büyükşehir Beledşye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin elektriği kesildi. Bursaspor Kulübü'nün Limak Uludağ Elektrik A.Ş'ye olan 4 milyon 100 bin liralık borcu sebebiyle bu işlemin gerçekleştiği belirtildi. Limak Uludağ Elektrik A.Ş yetkililerinin Bursaspor Kulübü'ne 1 milyon 700 bin TL tutarında bir ödeme yapılmadığı takdirde elektriklerin açılmayacağını bildirdiği öğrenildi.