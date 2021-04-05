Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray evinde Çaykur Rize’ye mağlup olduktan sonra Hatay deplasmanında da üç puan bırakarak şampiyonluk yarışında neredeyse havlu atar duruma geldi. 3-0’lık ağır yenilgiyi cezası sebebiyle tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim, etkisiz oyun karşısında kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Çok güvendiği isimlerin beklediği sorumluluğu almamasından rahatsız olan tecrübeli teknik adamın ciddi hayal kırıklığı yaşandığı öğrenildi. Geriye kalan haftalar için şampiyonluk yarışında geriye düşmelerine rağmen pes etmeyeceklerini belirten Terim, dönüş yolunda sert bir konuşma yaptı.

Forma isteyene...

Cezalı ve hastalıktan dolayı önemli eksiklerin bulunmasının, bu oyunun açıklaması olmadığını belirten Fatih Hoca “Futbolda her türlü sonuç var. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bu oyunun izahı yok! Hatay karşısında, G.Saray formasına yakışmayan bir mücadele vardı. Durumu kabullenmeniz, gidişatı değiştirmek için sorumluluk almamanız hayal kırıklığı yaşattı. Daha önümüzde 9 hafta, 27 puan var. Sonuna kadar savaşımızı inanlarla sürdüreceğiz. Bundan sonra formayı isteyen alacak, istemeyen kulübede oturacak” diyerek ciddi uyarılarda bulundu.

BELHANDA GERÇEĞİ

Varlığı bir dert yokluğu yara

Galatasaray kariyeri sık sık tartışılan Belhanda, Sivas maçı sonrası yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası, Fatih Terim’in onay vermemesine karşın gönderilmişti. Sarı kırmızılılar Faslı yıldızın yokluğunu orta sahada ciddi bir şekilde hissediyor. Cimbom Belhanda’sız çıktığı üç lig maçından sadece bir galibiyet çıkarabilirken, iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kadroda ciddi rotasyon

Hafta içi oynanacak maçları BAY geçecek olan Aslan’da, Fatih Terim’in takımını âdeta kampa almaya hazırlanıyor. İki haftadır üst üste gelen kötü sonuçları Fatih Karagümrük maçıyla değiştirmeyi hedefleyen sarı kırmızılılarda rotasyon gündemde. Cezası bitecek Yedlin, Luyindama ve Marcao takıma dönecek formsuz Saracchi’nin yerine ise Emre Taşdemir düşünülüyor.