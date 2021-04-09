Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son iki haftada yaşadığı altı puan kayıp sonrası şampiyonluk yarışında geriye düşen Galatasaray gözüne Karagümrük’ü kestirdi. Sarı kırmızılılar yarın oynayacağı zorlu mücadeleyi kazanarak tekrardan yükselişe geçmek isterken Fatih Terim, Rize ve Hatay maçlarının analizlerini tamamladı ve reçeteyi çıkarttı. Tecrübeli teknik adam oyuncularına nelerin eksik olduğunu, hataların neden kaynakladığını madde madde söylerken, yaptırdığı taktik antrenmanlarda neleri yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Alkış ve ikaz

Aslan’ın dün gerçekleştirdiği idmanda Fatih Hoca sık sık oyuna müdahale ederken isteklerini de sıraladı... Takım hâlinde sürekli hareketli olunacak. Top bekleyenler boş alanlara kaçacak. Duran oyuncu olmayacak. Rakip ceza sahası içinde baskı başlayacak. Top kapma süreleri kısalacak. Sabırla oyun kurulacak. Gereksiz pas trafiği uzatılmayacak, boşluk bulunduğunda rakip kaleye şut çekilecek. Şişirme paslar yapılmayacak. Terim, idmanda istediği hareketleri yapanları överken, hata yapanları da uyardı.

Uyandırma servisi!

Galatasaray’da Ryan Babel “Kalan bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Artık hata lüksümüz yok. Son maç bize uyandırma servisi oldu. Daha önce 20 puan geriden gelip şampiyon olmuştuk” dedi. Babel, hakemler konusunda ise “Doğruları söylersem ceza alırım” diye konuştu.

GALATASARAY’A GÜVEN

Hamamcıoğlu resmen aday

∂ Geçtiğimiz günlerde Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayında yapılması planlanan genel kurullu seçimde aday olacağını açıkladı. “Galatasaray’a güven” sloganıyla göreve talip olan Hamamcıoğlu, borçlandırmayı durdurmak, finansal anlaşmaları yeniden düzenlemek ve sportif başarılar dışında da gelir getirici çalışmalar yapacağını belirtti.