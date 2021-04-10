Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu üç yıl önce göreve geldikleri dönemle bugünü değerlendirdi. Başkan, Trabzonspor Dergisindeki yazısında “Tarihler Nisan 2018’i gösteriyordu. Geldiğimizde umut yoktu, umutsuzluk vardı. Geldiğimizde mutsuzluk vardı. Ekonomi yoktu, iflasa doğru gidiş vardı. Geldiğimizde başarı yoktu, başarısızlığa mahkum takım vardı. Bizden tek beklenti ''Kulübü ayakta tutsunlar yeterdi' vurgusunu yaptı.

En değerli kulüp

Ağaoğlu devamında “Arkadaşlarıma ‘Trabzonspor’un olduğu her yerde umut vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve başaracağız!' demiştim. Dünü anlatmak kolay, bugünü yaşamak değerlidir. En zoru ise yarınları inşa etmektir. Bizler politikamızı bu doğrultuda yürüttük. Önce ekonomiyi sürdürülebilir hâle getirdik. Bugün hem borsada hem de ‘transfermarket’te Türkiye’nin en değerli kulübü var! Yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var” ifadelerini kullandı.