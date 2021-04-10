Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13. dakikada sağdan Aabid’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf’un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

25. dakikada Tripic’in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe’de topu kazanan Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

30. dakikada Atınç uzun pasında, Pablo Santos’tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

55. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza’nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

61. dakikada Soner sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic’in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.

64. dakikada Traore’nin kullandığı korner vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

78. dakikada Burekovic’in soldan ortasına Jahovic iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

87. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Diabete’nin pasında Ndiaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.

90. dakikada Muhammed Mert’in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Munir xx, Mesut xx, Yusuf Abdioğlu x, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane x (Muhammed Mert dk. 54 xx), Ruben Riberio xx (Kamara dk. 79 xx), Adama Traore xx, David Akintola x, Mame Diouf xxx, Boupendza x

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe: İrfan Can xxx, Burekovic xx, Atınç xxx, Alpaslan xx, Gassama xxx (Murat Paluli dk. 83 ?), Soner xx (Titi dk. 90 ?), Nwobodo xx, Tripic xxx (Esiti dk. 70 xx), Diabate xxx, Halil Akbunar xx (İdeye dk. 90 ?), Jahovic xxxx (Ndiaye dk. 83 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Mame Diouf (dk. 64 ve 90) (Hatayspor), Jahovic (dk. 30, 38 ve 78) (Göztepe)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti, İrfan Can (Göztepe), Akintola, Kamara (Hatayspor)