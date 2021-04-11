Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyrettiği Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sürücüler, kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Pistlerde kar ezme çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Nevşehir ve Yozgat

Nevşehir'de cuma akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, ilkbaharda yöreyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4-5 derecede seyrettiği kentteki yüksek tepelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışının yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yozgat'ta da 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Sivas ve Niğde

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Niğde'de de dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.