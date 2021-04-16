Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Gökhan Töre yaşadığı bütün şanssızlıklara rağmen formayı kapmayı başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ın yokluğunda sol kanatta görev yapan Larin'i santrforda oynatacağı için bu bölgede Gökhan Töre'yi kullanmaya karar verdi. Bu sezon tekrar yuvaya döndükten sonra dört defa ciddi sakatlık geçiren 29 yaşındaki oyuncu, beklenen katkıyı sağlayamayınca hayal kırıklığı yaşatmıştı. Son oynanan Erzurum maçında oyuna sonradan giren Töre, ortaya koyduğu etkili futbolunu bir de golle süslemeyi başarmıştı.

Hırs ve istek faktörü

Teknik direktör Sergen Yalçın bu zamana kadar Cyle Larin'in santrfora geçmesi ya da oynayamaması durumunda sol kanatta Fransız yıldız Kevin N'Koudou'ya şans vermişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu defa Gökhan Töre'yi oynatma kararının arkasında oyuncusunun yoğun oynama arzusu yatıyor. Şampiyonluk yolunda motivasyonu yüksek isimleri kullanmakta kararlı olan Sergen Hoca, tercihini hafta içindeki idmanlarda oldukça hırslı olan Töre'den yana kullandı.

ALTI İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Ankaragücü maçı öncesi sarı kart alarmı verilmiş durumda. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton bugünkü mücadelede kart görmeleri hâlinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.