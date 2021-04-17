Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok kritik iki puanı sahasında bıraktı. Üstelik altı ciddi eksiği bulunan A.Gücü karşısında. Siyah beyazlılar daha maçın başında N'Koudou ile bir penaltı kaçırdı. Hücumda Aboubakar'ın yokluğu yine ciddi şekilde hissedildi. Larin'in derine gelerek sırtı dönük oyunda başarılı olmaması sebebiyle kanatlardan hücum yapan Beşiktaş üretkenlikte zorlandı.

Kulusic ikiledi

Ankaragücü'nün tatlı sert presi karşısında topu hızlı paslarla çeviremeyen siyah beyazlıların orta saha elemanları, Oğuzhan'ın sakatlanarak oyundan çıkmasından sonra daha da etkisizleşti. Soyunma odasına girilmek üzereyken Kulusic'in kendi kalesine attığı gol, Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Kulusic 53'te tekrar sahneye çıktı ve fark ikiye çıktı.

Heyecan fırtınası

Maçta fazla uğraşmadan 2-0'ı yakalayan siyah beyazlılar oyunu rölantiye erken alınca 64'te fark bire indi. Beşiktaş hücuma çıkmakta zorlanırken A.Gücü tehlikeli pozisyonlar buldu. Dorukhan ve Necip'le savunmasını güçlendiren Beşiktaş son anlarda kalesinde bir penaltı daha görünce zirvedeki yalnızlığını tehlikeye attı.

Oğuzhan şoku!

Aşil tendonunda problem

Aboubakar, Cenk Tosun ve Hasic'ten sonra Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da sakatlandı. Maçın başında takımına penaltı kazandıran yıldız oyuncu bileğinden sakatlandığı için sahayı sedyeyle terk etti. Aşil tendonunda ciddi problem olduğu öğrenilen ve 18. dakikada oyundan çıkan Oğuzhan'ın sakatlığı siyah beyazlı oyuncuları oldukça üzdü. Kenarda ısınan oyuncular ve tribünden maçı izleyen Aboubakar, Oğuzhan'ın yanına giderek sakatlığının durumu hakkında bilgi almak istediler.

NE DEDİLER?

* GHEZZAL: Normale göre kötü oynadık, 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Kafamızı kaldırıp savaşmaya devam edeceğiz.

* PAINTSIL: Önemli olan kaybetmemek, puan almaktı. Öz güvenim yüksekti. Bu yüzden penaltıları ben kullanmak istedim.

* RIDVAN YILMAZ: İki puan kaybettik üzgünüz ama daha maçlar var. Sergen Hoca'mız kimse 8'de 8 yapamaz demişti zaten.

* ROSIER: İptal edilen golümde temas ettiğimi düşünmüyorum. Ama taraftarımız merak etmesin biz şampiyon olacağız.

* ORKAN ÇINAR: İki talihsiz gol yedik ama sonuna kadar savaşarak Beşiktaş karşısında hak ettiğimiz bir puanı aldık.