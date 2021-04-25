Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı Olimpiyat Stadında incelemelerde bulundu. Stadın her açıdan dev finale hazır olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, İstanbul’un unutulmaz finallere ev sahipliği yaptığını hatırlatırken “İnanıyorum ki 29 Mayıs’ta keyifli, rekabet dolu bir final gerçekleşecek. Futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz” dedi.

Modern statlar

Kasapoğlu “Türkiye, Cumhurbaşkanı’mızın öncülüğünde Avrupa’nın modern ve kaliteli statlarına kavuştu” dedi.