Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Finallerin takımı Galatasaray ve finallerin hocası Fatih Terim bir kere daha zoru başarmak için mücadele veriyor. 34. haftada lider Beşiktaş’ın sekiz puan gerisinde olan sarı kırmızılılar, imkânsız denileni çok kısa bir zamanda başararak siyah beyazlılarla puan puana son haftaya girmeyi başardı. Gelinen bu noktada şampiyonluk ipini göğüsleyip, kupaya uzanmak isteyen Cimbom’da Fatih Hoca finale yakışan bir bitirişi, eski tecrübelerinin ışığında yapabilmek için kolları sıvadı.

ASLAN GOL, GOL GOL

Tecrübeli teknik adam, Malatya maçı öncesi takımını iki günlük kampa aldı. Oyuncuların ailesiyle bayramlaşması için dün sabah izin veren Terim, geriye kalan dakikaları bile programladı. Daha önce UEFA Kupası’nı kazandıkları Arsenal maçı öncesindeki gibi bir yol izleyen Terim, oyuncularına ağır taktik idman yaptırmak yerine, motivasyon konuşmalarına ağırlık verdi ve “Aslan gol gol gol…” tezahüratları yaptırdı. Eski zaferleri izlettiren Terim, “Yine böyle sevinebiliriz” dedi.

MALATYA KIZGIN

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Gevrek “Teşvik primi iddiaları bizi üzüyor. Yeneriz, yeniliriz ama biz sahaya çıkar, futbolumuzu oynarız. Galatasaray maçında oyuncularımız onurlu bir duruş ortaya koyacaklardır” dedi.

ANNESİNİ KAYBETTİ

Galatasaray’ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes’in annesi Eva Doli Linnes hayata gözlerini yumdu. Takım arkadaşları Linnes’i teselli ederken kulübün sitesinden de “Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz” mesajı paylaşıldı.

EMRE'NİN İKİZİ OLDU

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu. Sarı kırmızılı kulübün bir mesajla tebrik ettiği futbolcu, "Kızlarım dünyaya geldi. Hoca'm bildirmemi istedi. Asya ve Alya bize şans getirecek. İnşallah cumartesi çifte bayram yaşar ve şampiyon oluruz" açıklaması yaptı.