Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadro inecek

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında umut dolu mesajlar verdi. “Kadroya çağırmadığımız oyuncuların hırslı açıklamaları iyi bir şey. Millî takımın sahiplenildiğini gösteriyor” diyen Hoca, “1 Haziran’da kadroyu 26 kişiye indireceğiz. Zorunluluk halinde değişiklik yapma hakkımız var. Kadrodan çıkan oyuncuyu tekrar çağırmamız gerekiyor. Bana ters geldi ama yapacak bir şey yok” sözlerini kullandı.

Tek kişi gibiyiz

Şenol Güneş, “Herkes tek kişi gibi düşünüyor. Oyuncular akşam idman yapıyor ama özel de çalışıyorlar, heyecanlılar. Güzel bir ambiyansımız var, bu birlikteliğimizin takımı ve ülkeyi sevindirdiğini düşünüyorum. Bize umut besliyorlar biz de bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız” vurgusu yaparken, “Telefon açıp erik, kayısı göndereyim, ceviz göndereyim diyen var. Beklenti var onu da biliyorum” şeklinde konuştu.

Doğal lider Burak

Burak’ın takımın doğal lideri olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, “İnsani ilişkilerini de çok geliştirdi” derken, “Bu liderliğin ağırlığını kaldırabilir mi?” şeklinde gelen soruya, “Kaldıramasa Lille’i şampiyon yapmazdı” karşılığını verdi. Güneş, “Kıran kırana maçlara hazır olmamız gerekiyor. Futbolda hep kazanılmaz, kaybetmemek için el ele vereceğiz. Bize düşen sahadaki görevimizi iyi yapmak. Halkımız bizi sahiplendi, buna çok seviniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN'A MESAJ

Kardaşlara iş düşüyor

Şenol Hoca, “Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak, sonra gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Oradaki taraftarlara da iş düşüyor. Onlar futbolu seviyorlar. Orada bizi desteklemelerini istiyorum. Onların desteğine bizim de gayretimize ihtiyaç var. İki devlet, tek milletiz. Onları seviyoruz" sözlerini kullandı.

Son taktik idmanı

EURO 2020 öncesinde ilk özel maçında bugün Alanya’da Azerbaycan’la karşılaşacak olan millîler, son taktik idmanını yaptı. Şenol Güneş, özellikle hücum organizasyonları üzerinde durdu.