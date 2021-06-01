Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluğun baş aktörü olan Rachid Ghezzal, performansıyla diğer kulüplerin olduğu gibi kendi hocasının da dikkatini çekti. Leicester’ın hocası Brendon Rodgers, Ghezzal’a gelen bütün tekliflerin askıya alınmasını istedi. Önümüzdeki sezon yıldız oyuncuyu kullanacağını söyleyen Rodgers’ın kararlı tutumu Beşiktaş’ın hevesini de kırdı. Siyah beyazlılar Rachid Ghezzal için yeni bir kiralama teklifinde bulunmayı planlıyordu.

MİLLİ TAKIM SEVİNCİ

Beşiktaş'ın dışında Lyon ve Monaco'nun da Ghezzal'ı kadroya katmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Ancak Rodgers'ın sezon başı kampında oyuncuyu mutlaka görmek istemesi diğer kulüplerin de planlarını bozdu. Cezayir Millî Takımı’nda olan Ghezzal dün yaptığı açıklamada “Daha önce seçilmediysem bunun nedeni hak etmemiş olmamdır. Tekrar seçildim. Çünkü Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirdik. Takımla birlikte iyi olmalısınız ve Beşiktaş'ta bunu başardık” dedi.

Beşiktaş'a şok: Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü yapan Abdullah Avcı’ya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’ndan güzel haber geldi. Avcı, Beşiktaş’tan yüklü miktarda para alacak.

Sergen Yalçın: Beşiktaş'ı bırakamam “Kulübe para harcatmadım, mevcut isimlerle bir yere geldik. Artık farklı şeyler olmalı. Taraftar böyle severken elbette kalmak istiyorum”