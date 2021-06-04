Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular atletizmden, futbola, basketboldan, cimnastiğe kadar her alanda ülkeyi gururlandırmaya devam ediyor. Sevindren bir haberde Para Atletizm Milli Takımı'ndan geldi. Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde ederek göğsümüzü kabarttı.

3 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 58.80'lik derecesiyle gümüş madalya alarak şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı.

T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde Hamide Doğangün 56.46'lık derecesiyle gümüş, Zeynep Acet ise 1.06.71'lik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde yarışan Rabia Cirit, 7,61 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

ORGANİZASYONDA ALINAN MADALYA SAYISI 10'A ÇIKTI

Milli takım, ilk üç gün sonunda organizasyondaki madalya sayısını 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10'a çıkardı.

Olimpik ve paralimpik 8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini açıkladı. Harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının iki katına kadar arttırılabilecek.

Kasapoğlu: Sporda pandemi dönemi fırsata çevrildi Uluslararası arenada milli sporcuların oldukça başarılı bir grafikle ilerlemesiyle alakalı açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ülke olarak sporda pandemi döneminin fırsata çevrildiğini belirtti.