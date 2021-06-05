Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut derken Emre Belözoğlu’ndan da umduğunu bulamayan Ali Koç çıtayı arşa taşıdı. Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe, dünyaca ünlü İspanyol hoca Rafael Benitez’le prensip anlaşmasına vardı. Otel rezervasyonu yapılan 61 yaşındaki İspanyol, 16 Haziran’da imza için İstanbul’da olacak. Ocak 2021’de Çin ekibi Dalian’dan ayrılan Benitez dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

İstanbul'un yeri ayrı

Kariyerinde Real Madrid, Valencia, Liverpool, Chelsea, Newcastle, Inter ve Napoli gibi önemli takımlarda görev yapan 61 yaşındaki teknik adam, 2005 yılında İstanbul'da yapılan finalde Liverpool’la, 2016'da da Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmıştı. Valencia, Chelsea, Inter ve Napoli ile de kupalar kaldıran Benitez’i Türk futbolseverlerin hafızasına kazıyan ise Liverpool’la Beşiktaş’ı 8-0 mağlup etmesi oldu.

14 kupa kaldırdı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rafael Benitez kariyerinde 14 defa kupa kaldırdı. En son lig şampiyonluklarını ise Valencia ile 2001-02 ve 2003-04 sezonlarında yaşadı. İki Şampiyonlar Ligi kupasının yanı sıra birer defa UEFA Avrupa Ligi kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

37 MAÇTA 12 GALİBİYET

Çin'de inişte

Son olarak Çin'de Dalian Pro takımını çalıştıran Rafael Benitez, 37 maça çıkarken sadece 12 galibiyet elde edebildi. İspanyol çalıştırıcı bu maçların 18'inde yenilgi ve 8'inde beraberlik gördü.