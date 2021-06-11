Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem yolu G.Saray'la, dolayısıyla Türkiye'yle kesişen İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini bugünkü maçımız öncesi basın toplantısına çıktı. "Açılış karşılaşmaları zordur. Türkiye de çok zor bir rakip" diyen Mancini, "İyi hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri yapacağız ve rahat bir şekilde oynayacağız" ifadelerini kullanırken, Burak Yılmaz için, "Harika bir sezon geçirdi. Umuyorum ki yarın (bugün) gol atmaz bize. Onu çok severim" diyerek tedirginliğini açıkça dile getirdi.

Chiellini iddialı

İtalyan çalıştırıcı, "Türk taraftarları seviyorum ama bu maç için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım finalde karşılaşırız" vurgusu yaparken, "Asıl amacımız halkımızın yüzünü biraz gülümsetmek. Geçirdiğimiz zor dönemin üstesinden gelmek" dedi. Basın toplantısına katılan defansın bel kemiği Chiellini ise, "Müsabaka kolay olmayacak. Bence harika bir akşam yaşanacak. Çok iyi hazırlandık, iyi bir kamp dönemi geçirdik" diye konuştu.

GARDAŞ BİZİ BEKLİYOR

Mehter coşkusu

EURO 2020'nin dört maçına ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan’ın başşehri Bakü'de Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi. Haydar Aliyev Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu. Türkiye Bakü'de 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak.