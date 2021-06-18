Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek kadınlarda dünyanın 2 numarası olarak gösterilen Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık turnuvasından çekildiğini duyurmuştu. 23 yaşındaki sporcu tenis sezonunun üçüncü grand slami olan Wimbledon'dan da çekildiğini açıkladı.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARINA HAZIRLANACAK

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka'nın ekibinin, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) internet sitesinde yer verilen açıklamasında, "Naomi bu yıl Wimbledon'da oynamayacak. Arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirecek. Seyircisi önünde oynayacağı için şimdiden heyecanlandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebi ile geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran'da, bir sene ertelenen Tokyo 2020 ise 23 Temmuz'da başlayacak.

Naomi Osaka yöneticileri ile sorun yaşadığı Fransa Açık'tan çekildi Japon tenisçi Naomi Osaka, yaşadığı baskı sebebi ile basın toplantılarına katılmayacağını açıkladığı Fransa Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Wimbledon gelecek sezon yapılacak Bu sezon iptal edilen tek grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'ın gelecek yıl için yol haritası belirlendi.