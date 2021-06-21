Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sefa Yılmaz'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

SEFA YILMAZ KİMDİR?

14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un altyapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Türkiye’de Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formalarını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı.

Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol, 50 asiste imza attı.

'Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı' iddiası Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile anlaşma sağladığı iddia edildi.