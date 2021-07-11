Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın 60’ıncı yılı sebebiyle 11 ülkede gerçekleştirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final gecesi geldi çattı. Yaklaşık bir ay süren büyük maratonda rakiplerini birer birer eleyen İtalya ile İngiltere finalde Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak dev final, 22.00’de TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

EURO 2020 finalini yönetecek isim Hollandalı Kuipers oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finali yönetecek ismin, Hollandalı hakem Björn Kuipers olduğu öğrenildi.

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