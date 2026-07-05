Akıllı telefon alırken aradığımız özellikler baştan aşağı değişiyor. Eskiden kullanıcılar cihaz alırken kamera veya işlemci özelliklerine bakarken, artık “yapay zekâ” ve “aynı anda birden fazla iş yapabilme” kapasitesi en önemli tercih sebepleri hâline geldi.

Samsung’un kullanıcı alışkanlıklarını inceleyen son araştırmasına göre yapay zekâ destekli telefon kullananların yaklaşık yüzde 70’i bu özellikleri her gün düzenli olarak kullanıyor. Daha da çarpıcı olanı, yeni telefon alacak tüketicilerin yüzde 80’inden fazlası için cihazın “yapay zekâya sahip olması” artık birincil satın alma kriteri. Yakın zamana kadar sadece bir “ekstra” olarak görülen bu yenilikler, bugün akıllı telefon dünyasının standartlarını belirliyor. Kullanıcılar artık telefonlarını yalnızca iletişim kurmak için değil; çalışmak, içerik üretmek ve günlük işlerini kolaylaştırmak için çok yönlü birer asistan gibi kullanıyor. Katlanabilir telefonların sunduğu geniş ekran deneyimi de bu noktada büyük ilgi görüyor. Öyle ki, katlanabilir telefon kullananların yüzde 90 gibi ezici bir çoğunluğu, bir sonraki telefonunun da yine katlanabilir olmasını istiyor.

VİVO X300 ULTRA SATIŞA ÇIKIYOR

Vivo’nun yeni amiral gemisi X300 Ultra, Türkiye’de satışa çıkıyor. 1-12 Temmuz arasında ön kayıt formunu dolduranlar, Vivo X300 Ultra ön satış kampanyasında kullanabilecekleri 5.000 TL değerinde özel indirim kuponu kazanacak. X serisinin bugüne kadarki en gelişmiş modeli olan X300 Ultra, ZEISS ile ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirildi. X300 Ultra’nın kamera sistemi; 200 MP tam optik çıktı, 1600 mm’ye kadar dijital kırpma, gimbal seviyesinde optik görüntü sabitleme ve hareket takipli odaklama gibi özelliklerle destekleniyor.

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ŞEBEKE OLMADAN BİLE ÇALIŞIYOR

Teknoloji markası TECNO, uygun fi yatlı yeni SPARK 50 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. SPARK 50 ve SPARK 50 5G modellerinden oluşan serinin en dikkat çeken özelliği şebekesiz iletişim! Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde, telefon çekmese veya internet olmasa bile 1,5 kilometre çevrenizdeki diğer cihazlarla konuşup mesajlaşabiliyorsunuz. Yeni seri, sürekli priz arama derdini de bitiriyor. 7000 mAh’e varan devasa bataryalar iki gün boyunca kesintisiz iletişim sunarken, hızlı şarjla sadece bir saatte tamamen doluyor.

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