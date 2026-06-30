Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli ve millî büyük dil modeli BİLGE, kısa süre içinde kullanıma sunulacak. Türkçeyi merkeze alan sistem; düşük maliyet, yüksek veri güvenliği ve finans, sağlık ile kamu başta olmak üzere birçok alanda yapay zekâ destekli çözümler sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle geliştirilen Türkiye’nin yerli ve millî büyük dil modeli BİLGE, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor.

Finanstan sağlığa kadar geniş bir yelpazede stratejik çözüm ortağı olacak sistem, ulusal verilerin yurt içinde depolanmasını sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak ve veri güvenliğini artıracak. 1 trilyon kelimelik ham veri ile beslenen ve 122 milyar parametreye kadar geniş bir model yelpazesi sunan BİLGE’nin, yapılacak son rötuşların ardından kısa süre içinde genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Türk yapay zekâsı BİLGE gün sayıyor: Ulusal güvenlikten tasarrufa kadar katkı sağlayacak

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BİLGE’nin iş dünyasına ve kamuya sağlayacağı başlıca avantajlar şunlar:

● Yarı Yarıya Maliyet Avantajı: Sistem, Türkçeyi küresel rakiplerine kıyasla neredeyse yarı maliyetle, daha hızlı ve çok daha düşük enerji tüketimiyle işleme kapasitesine sahip. Bu durum, şirketlerin ve kamu kurumlarının BT (Bilgi Teknolojileri) operasyonlarında ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayacak.

Türk yapay zekâsı BİLGE gün sayıyor: Ulusal güvenlikten tasarrufa kadar katkı sağlayacak

● Veri Güvenliği ve Dijital Egemenlik: Ulusal veriler ülke içinde depolanıp işlenecek. Bankacılık, finans ve sağlık gibi kritik sektörlerde veri sızıntısı riski en aza indirilerek dijital bağımsızlık güçlendirilecek.

● “Türk gibi düşünecek”: “Varsayılan” kültür yerine Türkiye’yi ve Türkçeyi merkeze alan BİLGE, Türkçeyi birincil düşünce dili olarak kullanıyor. Model kültürel çeviri kategorisinde küresel rakiplerine kıyasla %41’e kadar daha yüksek performans gösteriyor (50 üzerinden 44,44 skor).

● Geniş Kullanım Alanı: Müşteri hizmetleri otomasyonundan finansal doküman analizine, tıbbi kayıtların işlenmesinden sözleşme ve mevzuat sorgulamalarına kadar birçok iş süreci BİLGE ile hızlanacak.

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