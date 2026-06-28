Yapay zekâ iş dünyasında hızla yaygınlaşırken, çalışanların önemli bir bölümü artık zamanını işi doğrudan yapmak yerine yapay zekâyı yönlendirmeye ayırıyor. BCG raporuna göre kullanım oranı yüzde 74’e çıkarken, yöneticilerin büyük kısmı AI’ın birkaç yıl içinde işlerin yarısını üstlenebileceğini düşünüyor.

Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl dördüncüsü yayımlanan “İş Yerinde Yapay Zekâ / AI at Work” raporu, çalışanların neredeyse yarısının artık zamanlarının önemli bir bölümünü, işi doğrudan yapmak yerine yapay zekâyı yönlendirmeye ve yönetmeye ayırdığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, çalışanlar arasında yapay zekâ kullanıcı oranı geçen yıla göre 23 puan artarak yüzde 74’e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 72’si yapay zekânın beceri beklentilerini şimdiden önemli ölçüde değiştirdiğini söylerken yüzde 47’si ise artık zamanını işin kendisini yapmaktan ziyade yapay zekâyı yönetmeye ve yönlendirmeye harcadığını belirtiyor.

Diğer yandan yöneticilerin yüzde 65’i ise yapay zekânın üç yıl içinde işlerinin yarısını gerçekleştirebileceğine inanıyor.

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