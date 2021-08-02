Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş geçen sezon ciddi kadro sıkıntısı yaşamasına rağmen şampiyon olarak büyük bir iş başarmıştı. Sergen Yalçın için "13 oyuncuyla takımı şampiyon yaptı" yorumları yapıldı. Tecrübeli çalıştırıcı kadro derinliği açısından yeni sezonda bambaşka bir tabloyla karşı karşıya olsa da bu defa da bolluk rahatsızlık veriyor. Orta sahanın 8 ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek isim sayısı Alex Teixeira'nın da gelecek olmasıyla sekize yükselecek. Yönetim sayıyı düşürmek için Oğuzhan Özyakup ve Âdem Ljajic’i gözden çıkardı.

Genoa duydu kaçtı

Performansları da tatmin etmeyen iki oyuncunun elde kalacak olması kulübe mali açıdan da ciddi külfet olacak. Ljajic'in yıllık ücreti 2,5 milyon avro. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon avroya çıkıyor. Oğuzhan’a sezonluk ödenen ücret ise 2 milyon avro. İki oyuncunun talibi var ama Beşiktaş'tan aldıkları ücreti karşılayabilecek kulüp yok. Son olarak Ljajic için Genoa devreye girmiş ancak kazandığı yıllık ücreti duyunca kiralamaktan vazgeçmişti. Yönetimin bonserviste kolaylık sağlanacağını iletmesi de fayda etmiyor çünkü iki oyuncu da ayrılmak istemiyor.

Kartal yorgun

∂ Hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş'ta bu sonuç sürpriz karşılanmadı. Kondisyoner Stefano Marrone'nun sezon öncesi yaptığı yüklemenin bunaltıcı sıcaklara denk gelmesi sebebiyle siyah beyazlılar Kayserispor karşısında bekleneni veremedi.

Beşiktaş'tan Welinton açıklaması Beşiktaş, Welinton'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier antrenmana geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, yeni sezon hazırları yapan takımın antrenmanına gelerek arkadaşlarıyla selamlaştı.