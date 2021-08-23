Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Perşembe günü deplasmanda Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaşacak. 

Sarı lacivertliler, ilk maçtan Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Avrupa arenasına hasret olan Kanarya, Helsinki'yi eleyip yeniden bu heyecanı yaşamak istiyor.

TV8 YAYINLAYACAK

HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

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