Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Perşembe günü deplasmanda Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler, ilk maçtan Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Avrupa arenasına hasret olan Kanarya, Helsinki'yi eleyip yeniden bu heyecanı yaşamak istiyor.
TV8 YAYINLAYACAK
HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.
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