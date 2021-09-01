Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 CEV Avrupa Şampiyonası başlıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya, Finlandiya, Çekya ve Estonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 19 Eylül'e kadar devam edecek olan şampiyonada ay-yıldızlı takım, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanacak grup maçlarında ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Şampiyona, bugün C ve D Grubu'nda yapılacak birer müsabakayla başlayacak. C Grubu'nda Finlandiya-Kuzey Makedonya, D Grubu'nda ise Estonya-Letonya maçları yapılacak.

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Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:

3 Eylül Cuma

17.00 Türkiye - İspanya

5 Eylül Pazar

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba

20.00 Finlandiya - Türkiye

4 GRUPTA 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Polonya ile Çekya'da oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise Polonya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.