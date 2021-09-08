Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, zorlu Sivas sınavına en formda golcüsünden mahrum çıkacak. Santrfora geçtikten sonra tam anlamıyla bir gol makinesine dönüşen Enner Valencia, millî görev sebebiyle bu hafta Kadıköy’de boy gösteremeyecek. Sezona üç maçta beş gollük performansla giren Ekvadorlu, cuma akşamı Uruguay’da ter dökecek. TSİ 01.00’de başlayacak maçın ardından uzun bir yolculuk yapacak olan Valencia, pazar gününe kadar Türkiye’ye gelmiş olsa da maç kadrosunda yer almayacak.

Panik yok, ben varım

En formda golcüsünden mahrum kalmaktan memnun olmasa da Valencia için risk almayacak olan Vitor Pereira, Serdar Dursun’un da yokluğunda yeni transferlerden Mergim Berisha’ya şans verecek. Geçen sezon 42 maça 22 gol, 14 asist sığdıran Berisha sezona da golle başlamıştı. Salzburg’la üç maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu bir defa ağları havalandırdı. Pereira’nın yakından ilgilendiği Berisha “Her anlamda göreve hazırım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım” diyerek iddiasını ortaya koydu. > M. Emin Uluç

Pelkas Müjdesi

Sivas maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe’de Pelkas sevinci yaşanıyor. Antrenmanda omzu çıkınca bu sezon henüz forma giyemeyen Yunan yıldız, dün takımla çalıştı. Pelkas’ın Sivas kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Fenerbahçe doymuyor Crespo anlaşmasıyla yabancı kontenjanını dolduran Kanarya, savunma oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor. Şartlar zor, zaman dar olsa da yönetim son ana kadar pes etmeyi düşünmüyor.

Miguel Crespo Fenerbahçe'de! Fenerbahçe, görüşmeler için İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.