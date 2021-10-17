Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray yaklaşık iki haftalık millî aradan sonra ilk mücadelesinde bugün İH Konyaspor’u misafir edecek. Sarı kırmızılılar evinde verecekleri sınavda gövde gösterisi yapmak istiyor.

Aslan, Konya maçından sonra, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Moskova’ya ve Beşiktaş’a misafir olacak. Cimbom, taraftarları önünde iyi oyun ve güzel bir sonuçla kritik viraj öncesi hem moral depolamak hem de rakiplerine göz dağı vermek amacında.

BEKLENTİSİNİ ANLATTI

Teknik Direktör Fatih Terim, maç toplantısında da Konya maçının önemine değinip “Çok kritik bir haftaya bu karşılaşmayla giriyoruz. İyi kapanan, sıkı mücadele eden bir takım olacak karşımızda. 90 dakika hiç durmadan, disiplinden kopmadan mücadelemizi sürdürmeliyiz. Taraftarımız karşısında ortaya koyacağımız oyun diğer iki önemi maç içinde hayati önem taşıyor. Artık ivmemizi yukarı çıkartmalıyız. Bu virajı kayıpsız geçmeliyiz’’ diyerek beklentilerini açıkladı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Ömer, Taylan, Morutan, Assunçao, Cicaldau, Kerem, Mustafa

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Endri Cekici, Bytyqi, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Mustafa Cengiz için karar çıktı: Yönetemedin! Galatasaray'ın pandemi sebebiyle dün yapılabilen 2019 olağan genel kurulunda dönemin kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi mali ibra alırken, idari bakımdan ibra edilmedi.

Fatih Terim'den takıma: Güçlü çıkalım Takımla konuşan Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, yarın Konya, perşembe Lokomotiv Moskova ve hafta sonunda da Beşiktaş derbisini kayıpsız geçmeleri gerektiğini söyledi.