Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın istifasından sonra Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile el sıkışmıştı. Ancak 45 yaşındaki teknik adamın kulübü Estoril, son anda kafa karıştırmak istedi. Portekiz takımının 2019’dan beri sahibi olan ABD’li Jeffrey Saunders, başarılı teknik adamın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Estroil’den yıllık 250 bin avro kazanan Pinheiro’ya ücretini iyileştirerek beş yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Pinheiro, kendisine gelen teklifi Beşiktaş’la anlaştığı için geri çevirdi.

SON MAÇINA ÇIKIYOR

Pinheiro “Ben kararımı verdim. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine gidiyorum. Orada kendimi göstermek istiyorum. Estoril benim evim sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı yönetim, Pinheiro’nun Fenerbahçe derbisini tribünden izlemesini istiyor. Portekizli çalıştırıcının Kadıköy’e gelmesinin futbolcuları daha da motive edeceği düşünülüyor. Estroril’in başında bugün son maçına çıkacak olan Pinheiro, karşılaşmanın ardından İstanbul yolculuğuna başlayacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son zamanlarda Ümraniye’yi yalnız bırakmıyor. Siyah beyazlıların dünkü çalışmasını da izleyen Çebi, oyuncularla bol bol sohbet etti, takıma moral verdi.

ALTERNATİF HAZIR: B PLANI ŞENOL GÜNEŞ

Bruno Pinheiro için son anda Estoril’in devreye girmesi üzerine Beşiktaş’ta B planı için çalışmalar başladı. Siyah beyazlı yönetim, Portekizli teknik adamda problem çıkması durumunda ilk olarak Şenol Güneş ile temasa geçecek. Tecrübeli hocanın yakın arkadaşı olan Başkan Ahmet Nur Çebi, Pinheiro olmazsa harekete geçecek.

İDMANDA ŞOK: UMUT'UN BURNU KIRILDI

Beşiktaş'ta derbi öncesi Umut Meraş şoku yaşanıyor. siyah beyazlıların son antrenmanında takım arkadaşıyla çarpışan 25 yaşındaki millî futbolcunun burnunda kırık meydana geldi. Umut Meraş bir ay sahalardan uzak kaldıktan sonra maçlara maskeyle çıkacak.

Beşiktaş’ın Pinheiro operasyonun perde arkası belli oldu! Teknik adam arayışında olan Beşiktaş, Portekizli hoca Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, önümüzdeki hafta Portekizli teknik adam ile imza töreni gerçekleştirecek. Pinheiro isminin ortaya çıkmasında Sporting Lizbon deplasmanındaki detay dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden Siyah-Beyazlı yönetim ekibi Portekizli hoca Bruno Pinheiro ile konuştuğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.