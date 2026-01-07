Didem Taslan kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler ve kariyeri!
Güzellik yarışmalarından televizyon dizilerine uzanan kariyeriyle tanınan oyuncu Didem Taslan, yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle yeniden gündeme geldi. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Gamze'yi oynayan oyuncunun hayatı ve kariyerine dair detayları araştırıyor.
Moda dünyasında başladığı yolculuğunu dizi ve sinema projeleriyle sürdüren isimlerden biri olan Didem Taslan, yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle tanınıyor. Son günlerde hakkında yapılan paylaşımlar sonrası oyuncunun hayatı ve kariyerine dair detaylar yeniden araştırılmaya başlandı.
DİDEM TASLAN KİMDİR?
Didem Taslan, 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Kariyerine modellik ve mankenlikle adım atan Taslan, katıldığı ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Venüs Güzeli seçilerek dikkat çekti. 1994 Miss Turkey yarışmasında ikinci olmasıyla adını daha geniş kitlelere duyurdu.
Uluslararası alanda da başarı elde eden Taslan, Bahamalar’da düzenlenen Calendar Girl Yarışması’nda Miss April unvanını kazandı. Bu süreçten sonra modellik kariyerini sürdürürken oyunculuğa yöneldi ve televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Özellikle 2000’li yıllarda yer aldığı yapımlar, onu ekranların tanınan yüzlerinden biri haline getirdi.
DİDEM TASLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Bizim Mahalle - 1993
Böyle mi Olacaktı - 1997
Marziye - 1998
Mavi Düşler - 1998
Yıkılmadım - 1999
Üç Kadın 2 - 2000 (Film)
Cinlerle Periler - 2001
Yeni Hayat - 2001
Kınalı Kar - 2002
Melekler Adası - 2004
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009
Umutsuz Ev Kadınları - 2013
Bebek İşi - 2013
Yasak Elma - 2018