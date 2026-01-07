Güzellik yarışmalarından televizyon dizilerine uzanan kariyeriyle tanınan oyuncu Didem Taslan, yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle yeniden gündeme geldi. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Gamze'yi oynayan oyuncunun hayatı ve kariyerine dair detayları araştırıyor.

DİDEM TASLAN KİMDİR?

Didem Taslan, 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Kariyerine modellik ve mankenlikle adım atan Taslan, katıldığı ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Venüs Güzeli seçilerek dikkat çekti. 1994 Miss Turkey yarışmasında ikinci olmasıyla adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Uluslararası alanda da başarı elde eden Taslan, Bahamalar’da düzenlenen Calendar Girl Yarışması’nda Miss April unvanını kazandı. Bu süreçten sonra modellik kariyerini sürdürürken oyunculuğa yöneldi ve televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Özellikle 2000’li yıllarda yer aldığı yapımlar, onu ekranların tanınan yüzlerinden biri haline getirdi.

Didem Taslan kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler ve kariyeri!

DİDEM TASLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bizim Mahalle - 1993

Böyle mi Olacaktı - 1997

Marziye - 1998

Mavi Düşler - 1998

Yıkılmadım - 1999

Üç Kadın 2 - 2000 (Film)

Cinlerle Periler - 2001

Yeni Hayat - 2001

Kınalı Kar - 2002

Melekler Adası - 2004

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009

Umutsuz Ev Kadınları - 2013

Bebek İşi - 2013

Yasak Elma - 2018

