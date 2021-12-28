Türkiye Gazetesi

Kötü performansıyla okları üstüne çeken DeAndre Yedlin, devre arasında gidebilir. Boşluğu güçlü bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray, Milli futbolcumuz için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı takım, Yedlin’in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.

1,5 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTİYOR

Önceki dönemlerde de Galatasaray’ın gündeminde gelen 22 yaşındaki Mert Müldür, tekrar gündeme geldi. 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, Mert’i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.

HER NOKTADA GÖREV YAPABİLİYOR

Galatasaray’ın Mert’i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması. Asıl mevkisi sağ bek olan Mert, sağ stoper, sol stoper ve sol bek olarak da forma giyebiliyor.

13 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 13 maçta 652 dakika görev yapan milli futbolcu, Sassuolo’ya 1 asistlik katkı verdi. Mert, 2019-20’de Avusturya ekiplerinden Rapid Viyana’dan 4,7 milyon Euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olmuştu.

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