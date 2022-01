Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'taki muhteşem performansı sayesinde NBA'de ülkemizi temsil etme başarısı gösteren Alperen Şengün henüz çaylak sezonunda kendisine hayran bıraktırıyor. 2021 NBA seçmelerinde Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçilen Alperen Şengün 19 yaşında ve tecrübesiz olmasına rağmen beklentilerin üzerinde performanslar sergiliyor.

En değerlimizdi

Houston Rockets'ı yakından takip eden medya mensuplarına geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi’nin en değerlisi seçilen Alperen Şengün'ün şu ana kadarki performansını sorduk ve etkileyici yorumlar aldık. Ortak görüş, 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon All Star'ın çaylak takımına seçileceği ve gelecekte de büyük bir NBA yıldızı ve All Star olacağı yönünde...

Yeteneği rakipsiz!

Türkiye'de MVP olduğu için Alperen'in draftı insanları heyecanlandırmıştı. Şimdiye kadar beklentileri aştı. Takımdaki en iyi pasörlerden biri ve oyun kurma yeteneği inanılmaz. Dayanıklılığı biraz sınırlı. Hâlâ hıza uyum sağlama sürecinde. 19 yaşındaki biri için oldukça iyi süreler alıyor. Çaylak olmasına rağmen insanlar onun pas yeteneklerini Jokic'e benzetiyor. Sahada oyunu okuma yeteneği harika. Çalışmaya devam ettiği sürece geleceği çok parlak.

Rockets'ın en parlağı

Bu sezon Rockets'ın en parlak ışığı Alperen Şengün. Oyun kuruculuğu 19 yaşındaki bir oyuncu için olağanüstü. Ağızları açık bırakan paslarla şutörleri bulabiliyor. Faul problemi olmasaydı daha uzun süreler alabilirdi. Cristian Wood'un yanında ilk beşte olmasını savunuyorum çünkü Alperen çok yetenekli. Denver Nuggets'tan Nikola Jokic'le bu yaşta kıyaslanması önemli bir başarı. Yetenekleri ve gelişimiyle gelecekte bir All-Star olacağını görebiliyorum.

Takımın en iyi pasörü

Alperen Şengün şimdiye kadar beklentilerin ötesinde. Bence Rockets onun iyi olacağını biliyordu ama bu kadar hızlı değil. Takımdaki en iyi pasör ve o oyundayken hücum çok daha akıcı görünüyor ve herkes daha sıkı oynuyor. Tek eksiği faul problemi ama tecrübe kazandıkça daha da iyi olacak. Alperen gelecekte Rockets'ın güçlü forveti veya pivotu olacak. Bu yıl All Star Çaylaklar maçına çıkacaktır. Geleceğin de All Star'ı olabilir.

Her noktadan tehdit

Alperen şu ana kadar herkesin beklentilerini aştı. Hücumda sahadaki her noktadan bir tehdit oluşturuyor. İçeriden sayı buluyor ve uzak mesafeden şut atabiliyor. Fizik olarak biraz daha güçlenmesi gerekiyor. 19 yaşında olduğu için çalışarak bunu aşacaktır. Serbest atışlarını da geliştirmesi gerekiyor. Şu an Rockets'ın en iyi oyuncularından biri. Uzun yıllar NBA'de forma giyme ve All Star seçilme şansı fazla.

NBA harikası olabilir

Alperen çok genç ve inanılmaz yetenekli. Sadece uzun bir oyuncu için değil, herhangi bir oyuncu için de inanılmaz bir pasör. Dünyanın en iyilerine karşı oynamaktan korkmuyor. Sadece faul problemi var. Fiziği de gelişmeli. Oyun IQ'su 19 yaşında biri için son derece gelişmiş. Oyununda Nikola Jokic'in parlamalarını görüyorum. Gelişmeye devam etmeli.

19'luk Jokic!

Alperen Şengün'ün benzetildiği Nikola Jokic, Denver Nuggets forması giyiyor. 26 yaşındaki isim, 2020-21'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) olmuştu. İlk sezonunda All Star Çaylak Takımı’na seçildi. 2018-19'da ilk All Star maçına çıktı ve yılın en iyi beş oyuncusu arasında gösterildi. Jokic, çaylak sezonunda 9,9 sayı, 2,3 asist ve 7,0 ribaunt ortalaması tutturmuştu. Alperen henüz 35 maça çıkmış olmasına rağmen 9,0 sayı, 2,6 asist ve 4,7 ribaunt ortalamasına ulaştı.

Alperen Şengün, Houston Rockets forması giyecek Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.