İstanbul’un Sultangazi ilçesinde marangoz atölyesinde başlayan yangın bitişikteki halı yıkama dükkanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi 2723 Sokak üzerinde meydana geldi.

İstanbulda yangın paniği! 2 iş yeri zarar gördü

Tek katlı marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, bitişikte bulunan halı yıkama dükkanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

