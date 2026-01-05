Alanya’da Kemal Şuberi İlkokulu'nda saat 12.30 sıralarında klima ünitesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle bir sınıf kullanılamaz hale geldi. Okulda çıkan yangından dolayı bir gün eğitime ara verildi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının ardından yaptığı incelemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

Öğle saatlerinde bir sınıfımızdaki klima kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahalesi oldu. Sadece bir sınıf yangından etkilendi. Öğle saati olduğu için öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Okuldaki tüm sınıf ve odalara bakılarak sınıfta öğrenci var mı kalan var mı diye yangından etkilenen biri var mı diye bakıldı. Çok şükür yangından kimse etkilenmedi. Tek teselli kaynağımız yangından hiçbir öğrencinin etkilenmemesi oldu. Şimdi de yangın söndürme çalışmaları bitti. Etkilenen sınıfımızla alakalı çalışmalar yapacağız. Yangın tedbirlerini çalışmalarını yapacaklar inşallah tüm tedbirler alınarak okulumuz en kısa sürede eğitimine devam edecek. Okul yönetimine öğrencilere velilere idarecilerimize geçmiş olsun dileklerinden bulunuyorum Allah beterinden korusun'' dedi.