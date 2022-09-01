Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın serbest bıraktığı futbolculardan Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu futbol hayatına memleketi Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünde devam edecek.

Bu yaz kadrosuna Burak Yılmaz'ı da katan Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda doğumlu futbolcunun 10 yıllık Beşiktaş kariyerinin son 4 yılı tartışmalı geçmişti. Bir dönem "100 milyon euro" fiyat biçilen Ozzy, son yıllarda yokları oynasa da yıllık 2.5 milyon euro garanti ücretini almaya devam etti.

ANTALYASPOR TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Tecrübeli futbolcunun daha önce Antalyaspor ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak Hollanda ekibinden daha cazip bir teklif gelince anlaşma suya düştü.

Beşiktaş Kenan Karaman'ın sözleşmesini feshetti! Büyük hayal kırıklığı Beşiktaş bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Kenan Karaman'la yollarını ayırdı. 28 yaşındaki forvetin Twitter hesabından "yola devam" paylaşımı yapmasından iki gün sonra sözleşmesinin feshedilmesi büyük sürpriz oldu.

Ankaragücü habeleri... Ömer Erdoğan: Futbolcuları Beşiktaş maçına motive etmeme gerek yok MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olmalarını kendisi adına avantaj gördüğünü söyledi. Eryaman Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni görevinin hem kendisi hem de takım için hayırlı olmasını diledi.

Beşiktaş'ta tatlı sıkıntı! Fazlalıklar soru işareti oluşturuyor Ankaragücü maçında Ghezzal ve Josef kadroda olacak. İki yıldızın yokluğunda harika işler yapan Salih, N’Koudou ve Muleka’yı kulübe stresi bastı.