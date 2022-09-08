Beşiktaş, transfer gelişmesini resmen açıkladı. Siyaz beyazlı ekip İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.
Yusuf Demir'in muhabirle diyaloğu gündem oldu Galatasaray'ın yeni transferi sözleriyle güldürdü Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı genç futbolcu Yusuf Demir'in havalimanında muhabirle girdiği diyalog dikkat çekti. 19 yaşındaki futbolcu, muhabirin İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" cevabı verdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'a geldi! Peş peşe açıkladığı dünyaca ünlü yıldız transferleriyle taraftarının başını döndüren Galatasaray'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi.