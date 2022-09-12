Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek evinde 3'te 3 yaptı.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR (3-2) ÖZET İZLE
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues (Dk. 16 Abdurrahim Dursun), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 64 Akintola), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 80 Bjarnason), Onyekuru (Dk. 80 Fredrik Gulbrandsen)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 80 Naci Ünüvar), Bardhi (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok, Gomez
Goller: Dk. 10 Kevin Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye, Dk. 90+4 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 36 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 84 Umut Bozok (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Semih Güler (Yedek kulübesi), Dk. 35 Rakitskyi, Dk. 62 Yusuf Sarı, Dk. 87 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 4 Gbamin, Dk. 44 Bartra, Dk. 45+5 Bardhi, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)
Trabzonlu Samet Akaydın Trabzonspor'u yıkan isim oldu Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da 90+4'te attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Samet Akaydın'ın Trabzon doğumlu olduğu ortaya çıktı. Futbola İdmanocağı'nda başlayan 28 yaşındaki stoper Trabzonspor'da A Takım'a çıkmadan şehirden ayrılmıştı. Yıllar sonra memleketinin takımına son dakika golü atan Samet Akaydın, Adana Demirspor'un evinde 3'te 3 yapmasını sağladı.
Emre Akbaba Adana Demirspor'a 3 katı maaşla gitti! Yıldız futbolcuya cömert sözleşme Transferin son günü Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba'nın yeni kulübündeki maaşı Galatasaray'da aldığının 3 katına yakın... Adana Demirspor'a 2+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki futbolcu giderken 500 bin euro da bonservis kazandırdı.
Samet Akaydın
Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'e mağlup! Necip'ten büyük hata, Valerien Ismael kırmızı kart! Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş 0-1'lik skorla sezonun ilk yenilgisini aldı. 70'te Necip Uysal'ın kaptırdığı top golle sonuçlandı, Beşiktaş bu gole cevap veremedi. 5 maçta 13 puan toplayan ve son 4 maçta 13 gol atan Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyordu ancak yenilmekten kurtulamadı. Süper Lig'de 5 maç yapan ve kalesinde gol görmeyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e 3 puanı Betrand Traore'nin golü getirdi.
Abdullah Avcı'dan motivasyon turları... Trabzonspor Süper Lig'de moral arıyor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Kupa 2'deki ilk maçında da 10 kişi kalan Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olmuştu. Bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda eli boş dönen, Süper Lig'e de istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon, Adana Demirspor galibiyetiyle yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde adeta futbolcuların beynini yıkıyor.