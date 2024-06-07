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A Milli Takım EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! Kadrodan çıkarılan isimler açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! Kadrodan çıkarılan isimler açıklandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın EURO 2024'e aday geniş kadrosundan çıkarılan oyuncular belli oldu. Berat Özdemir, Oğuz Aydın ve Can Uzun gibi oyuncular listenin dışında kaldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı. 

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

KADRODAN ÇIKARILAN OYUNCULAR BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almayan isimler oldu. A Milli Takım'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan daha önce çıkarılmıştı.

A Milli Takım EURO 2024 aday kadrosu belli oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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