A Milli Takım EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! Kadrodan çıkarılan isimler açıklandı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Takım'ın EURO 2024'e aday geniş kadrosundan çıkarılan oyuncular belli oldu. Berat Özdemir, Oğuz Aydın ve Can Uzun gibi oyuncular listenin dışında kaldı.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.
EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.
KADRODAN ÇIKARILAN OYUNCULAR BELLİ OLDU
TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almayan isimler oldu. A Milli Takım'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan daha önce çıkarılmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi