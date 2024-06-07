A Milli Takım EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! Kadrodan çıkarılan isimler açıklandı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 23:21 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 23:36 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın EURO 2024'e aday geniş kadrosundan çıkarılan oyuncular belli oldu. Berat Özdemir, Oğuz Aydın ve Can Uzun gibi oyuncular listenin dışında kaldı.