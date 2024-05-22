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A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı

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A Milli Takım&#039;ın rakibi Gürcistan&#039;ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Türkiye, Euro2024, Haber

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te Türkiye ile beraber F Grubu'nda yer alan Gürcistan'ın geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia da kadroda yer aldı.

A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadroda yer alan 26 futbolcu şu şekilde:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobzhanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Şampiyona öncesinde 9 Haziran'da Karadağ ile özel maç yapacak olan Gürcistan'ın nihai kadrosu en geç 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirilecek.

Düzenleyen:  - Spor
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