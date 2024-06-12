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A Milli Takım'ın rakibi Portekiz, şov yaptı! Ronaldo'dan gözdağı

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A Milli Takım&#039;ın rakibi Portekiz, şov yaptı! Ronaldo&#039;dan gözdağı

Spor Haberleri

EURO 2024 öncesi oynadığı son hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşan Portekiz, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

A Milli Takım'ın rakibi Portekiz, şov yaptı! Ronaldo'dan gözdağı - 1. Resim

RONALDO 2 GOL ATTI

Portekiz formasıyla EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

EURO 2024 F Grubu'nda oynanacak Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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