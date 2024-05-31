Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı! Hull City'de hedef Premier Lig

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni sezonda çalışacağı teknik direktör belli oldu.

Yeni sezonda Premier Lig hedefleyen Hull City, teknik direktör Tim Walter ile 3 senelik sözleşme imzaladı.

Liam Rosenior'un yerine gelen Alman teknik direktör 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Hull City'nin resmi internet sitesine konuşan Acun Ilıcalı, "Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve işe alım sürecimizde titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: YÜKSELİŞİMİZİ DEVAM ETTİREBİLECEĞİNDEN UMUTLUYUM

Yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini paylaşan Acun Ilıcalı, "Bu sezona yönelik planlama konusunda tartışmalarımız ayrıntılı ve verimliydi ve kulübümüzün yararına nasıl birlikte çalışabileceğimiz konusunda cesaretlendiriliyorum. Tim'in felsefesine inanıyorum ve bunu yaparak önümüzdeki sezonda olumlu ilerlememizi ve yükselişimizi devam ettirebileceğinden umutluyum. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.