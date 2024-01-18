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    Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferden son anda vazgeçti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ryan Kent'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanacağı öne sürülmüştü. İngiliz oyuncu hakkında konuşan Ilıcalı, bu defa geri adım attı.

    Acun Ilıcalı&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye kötü haber! Transferden son anda vazgeçti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen isimleri elinden çıkarmanın planlarını yapıyor.

    Sezon başı bedelsiz olarak alınan Ryan Kent, beklentilerin altında kalarak fazla forma şansı bulamadı.

    İngiliz oyuncuya göndermek isteyen Sarı-lacivertliler, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşmelere başlamıştı.

    Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferden son anda vazgeçti

    ACUN ILICALI GERİ ADIM ATTI

    Hull Live'a konuşan Acun Ilıcalı, "Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı." ifadelerini kullandı.

    Transferlerin yapılacağını belirten Ilıcalı, "Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam, biz onu zorlamayacağız. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Championship'te Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Acun IlıcalıFenerbahçeRyan Kent
    Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferden son anda vazgeçti
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