Adana Demirspor'dan ayrılan Badou Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu

Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile de vedalaştı. Senegalli oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam edeceği belirtildi.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme:

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