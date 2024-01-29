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    • Adana Demirspor'dan ayrılan Badou Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu

    Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile de vedalaştı. Senegalli oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam edeceği belirtildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Adana Demirspor&#039;dan ayrılan Badou Ndiaye&#039;nin yeni takımı belli oldu
    Adana Demirspor, Badou Ndiaye, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Süper Lig'den Eyüpspor ve Pendikspor ile anılan Senegalli oyuncunun İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

    Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City ile anlaşan Ndiaye'nin bu hafta İngiltere'ye gideceği belirtildi.

    Senegalli oyuncu daha önce Premier Lig ekibi Stoke City'de forma giymişti.

    ADANA DEMİRSPOR'UN PAYLAŞIMI

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adana DemirsporBadou Ndiaye
    Haberler > Spor > Adana Demirspor'dan ayrılan Badou Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu
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