Adana Demirspor'dan ayrılan Badou Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu
Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile de vedalaştı. Senegalli oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam edeceği belirtildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig'den Eyüpspor ve Pendikspor ile anılan Senegalli oyuncunun İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City ile anlaşan Ndiaye'nin bu hafta İngiltere'ye gideceği belirtildi.
Senegalli oyuncu daha önce Premier Lig ekibi Stoke City'de forma giymişti.
ADANA DEMİRSPOR'UN PAYLAŞIMI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi