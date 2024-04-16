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Ahmet Çakar "Son hafta kaybedecek" dedi şampiyonun adını ve skoru da verdi! Galatasaray ile Fenerbahçe...

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Ahmet Çakar &quot;Son hafta kaybedecek&quot; dedi şampiyonun adını ve skoru da verdi! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Spor Haberleri

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Bugüne kadar yapılan en net tahmine imzasını atan Çakar "Son hafta şampiyonluğu kaybedecek" dedi ve şampiyon olacak takımı açıkladı.

Ahmet Çakar'dan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Beyaz TV'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Çakar, çok konuşulacak bir tahmine imzasını attı ve sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi ve ilginç bir senaryo paylaştı.

Ahmet Çakar "Son hafta kaybedecek" dedi şampiyonun adını ve skoru da verdi! Galatasaray ile Fenerbahçe... - 1. Resim

"GALATASARAY SON HAFTA KAYBEDECEK"

Herkesin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maçının berabere biteceğini söyleyen Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"RAMS Part'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı berabere bitecek. Galatasaray son hafta oynanacak Konyaspor'da şampiyonluğu kaybedecek. 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutmayın..."

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