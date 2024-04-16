Ahmet Çakar "Son hafta kaybedecek" dedi şampiyonun adını ve skoru da verdi! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Düzenleyen: Songül Soysal 16 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme:

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Bugüne kadar yapılan en net tahmine imzasını atan Çakar "Son hafta şampiyonluğu kaybedecek" dedi ve şampiyon olacak takımı açıkladı.