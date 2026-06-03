Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale çıktı. Genç erkekler kategorisindeki Kaan Işık Koşaner ise turnuvaya 3. turda veda etti.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, klasmanın 9. basamağındaki Büyük Britanyalı Gregory Slade ile karşılaştı.

Ahmet, 44 dakika süren maçı oyun vermeden 2-0 (6-0, 6-0) kazanarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 (6-1, 6-1) kaybederek elendi.

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