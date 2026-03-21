AKRA Gran Fondo, bu yıl da bisiklet tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 11-12 Nisan 2026’da Kemer’de "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlenecek etkinlikle ilgili konuşan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, organizasyonun sadece bir yarıştan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimini yansıttığını söyledi.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 2 gün boyunca her seviyeden bisikletçiye hitap edecek. 11 Nisan Cumartesi günü, tırmanış performansının ön planda olduğu 17,81 kilometrelik Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı koşulacak. 12 Nisan Pazar günü ise 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru’nda heyecan yaşanacak. Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 14.00’te Kemer Olbia Parkı’nda düzenlenecek.

AKRA Gran Fondo Antalya’da pedallar 'Yeşil Gelecek' için dönecek

İKİ GÜN BOYUNCA YARIŞ HEYECANI

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, organizasyonun farklı yaş ve seviyeden katılımcıları aynı ortamda buluşturduğunu belirterek, "Burada insanlar sadece pedal çevirmiyor; doğayla iç içe, keyifli ve güvenli bir deneyim yaşıyor. Her yıl artan ilgi de bisiklete olan merakın ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor" dedi.

Parkurlar hakkında da bilgi veren Özsevim, her seviyeye uygun seçenekler sunduklarını vurguladı. Özsevim, "Kısa ve uzun etaplarımız var. Uzun parkur daha çok dayanıklılık isteyen bir rota, kısa parkur ise daha akıcı ve keyifli bir sürüş sunuyor. Tırmanışlar, teknik inişler ve manzarasıyla öne çıkan bölümler sayesinde katılımcılar gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşıyor" şeklinde konuştu.

"BU TÜR ETKİNLİKLER HEM ÜLKEMİZİ TANITIYOR"

Bu yıl eklenen yeni parkura da değinen Özsevim, "Organizasyonda yeni bir heyecana da şahit olacağız. AKRA Gran Fondo Antalya’nın ilk gününde 17,81 kilometrelik tırmanış etabı, katılan sporcuları bir hayli zorlayacak. Sporcular 806 metrelik tırmanışın ardından Kemer’in doğal güzellikleri eşliğinde finişi görecekler" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun uluslararası alanda da ilgi gördüğünü söyleyen Özsevim, "AKRA Gran Fondo artık sadece sportif değil, aynı zamanda turizm açısından da önemli bir değer haline geldi. Bu tür etkinlikler hem ülkemizi tanıtıyor hem de spor turizmine katkı sağlıyor. Tüm katılımcılara şimdiden keyifli ve başarılı bir yarış diliyorum" diye konuştu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kemer Belediyesi, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV), Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Reklamcılar Derneği katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’den ve yurt dışından amatör bisikletçileri bir araya getirecek etkinlik için kayıtlar 7 Nisan’a kadar devam edecek.

