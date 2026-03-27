Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken patika ve dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kızılkule'de yapılan toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, birkaç yıl ara verilen yarışın bugün çok daha güçlü geri döndüğünü söyledi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Alanya Ultra Trail'de 23 ülkeden 840 sporcu yer alması bekleniyor. Sporcuların, Akdeniz kıyısından başlayıp Toroslar'ın zirvelerine kadar uzanan zorlu ve doğal güzelliklerle bezeli parkurlarda mücadele edeceği organizasyon için Kızılkule'de lansman düzenlendi.

"NEREDEYSE HER GÜN, HER HAFTA BİR TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Yarışın küllerinden yeniden doğarak yoluna devam ettiğini belirten Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Alanya ultrasını düzenliyoruz. Birkaç yıl ara vermiştik ama yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta daha güçlü devam ediyoruz. Gelecek yıllarda çok daha fazla sporcu ve ülkenin katılımıyla organizasyonu çok daha renkli hale getireceğiz" dedi.

Öztürk; tarihi, doğası ve deniziyle önemli bir turizm merkezi olan Alanya'nın son yıllarda özellikle spor turizmi, gastronomi, kültür ve doğa turlarıyla öne çıktığını dile getirdi. Alanya'nın her geçen gün Türk turizminde parlayan bir yıldız olarak yoluna devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Bu organizasyonlar şehrimizin spor turizminde hak ettiği yerlere gelebilmesi için çok önemli. Neredeyse her gün her hafta bir ulusal, uluslararası organizasyona, turnuvaya ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Bu da bizler için bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Şakir Öner Öztürk

"MOTTOMUZ GELENEKTEN PATİKAYA"

Alanya Ultra Trail Spor Direktörü Ahmet Arslan, 2017 yılında startını verdikleri yarışın 6'ncısını yapacaklarını söyledi. Yarın başlayacak yarışlarda sporcuların güzel ve keyifli bir atmosferde buluşacağını anlatan Arslan, "2023 yılında 700 katılımcıya ulaşmıştık. Kısa bir molanın ardından bugün 23 ülkeden yüzde 30'u yabancı 840 katılımcı mevcut. Bunun yanında uluslararası alanda isim sahibi sporcuların tercih ettiği bir organizasyon haline geldik" şeklinde konuştu.

Arslan, bunun sebebinin Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında patika ve dağ koşusu uygun bir destinasyon olmasından kaynaklandığını kaydetti. Arslan, "Gelenekten patikaya (Tradition to Trail) mottosuyla yoluna devam eden organizasyonun Yörükler-sporcular felsefesiyle uyuştuğuna dikkati çekerek, ultra maratoncuların hayat felsefesinin, Yörüklerin hayatıyla birebir örtüştüğünü dile getirdi.

Ahmet Arslan

"AVRUPA'DA VE DÜNYADA ÖNEMLİ PARKURLARDAN"

Organizasyonla şehrin kültürel hayatıyla, geleceğin sporu olan patika ve doğa koşularını buluşturduklarını aktaran Arslan, "Yarışlarımız Alanya'nın dünyaca ünlü markası Kleopatra Plajı'nda başlıyor. Alanya Kalesi'nin tamamını bir tur attıktan sonra Toros Dağları'na uzanıyor. Yarışın ulaştığı en tepe nokta 1515 metre Çakılca zirvesi ve oradan yine geriye şehir merkezine dönüyorlar. Bu yıl parkur sırasında 3900 metrelik bir irtifa kazanımı oluyor. Yine 3900 metrelik bir iniş oluyor. Sporcular çıktıkları yere iniyorlar. Bu özelliği bakımından Avrupa'da ve dünyada önemli parkurlardan birisi konumunda" ifadelerini kullandı.

Alanya Ultra Trail tanıtım toplantısı

Arslan, organizasyonun 5 etaptan oluştuğunu belirterek;68K Alanya Ultra Trail'de 95, 42K Taurus Mountain Trail'de 120, 27K Keykubat Mountain Run'da 200, 18K Cleopatra Short Trail'de 260 ve 5K Alanya Castle Run'da ise yaklaşık 200 sporcunun mücadele edeceğini ifade etti.

